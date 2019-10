Edgar Ramirez sarà protagonista del film The War Has Ended

News





25/10/2019 |

Edgar Ramirez è entrato a far parte del cast di The War Has Ended, il film di Hagar Ben-Asher ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia, con la Polonia del 1945 a fare da sfondo, racconta di un uomo alla disperata ricerca dei suoi figli che viaggia con il suo cavallo di città in città. In ogni luogo l'uomo porterà con se anche il suo spettacolo di marionette che gli permetterà di conoscere Lily, una piccola orfana che deciderà di aiutarlo.

La produzione è affidata a Dale Armin Johnson, Colleen Camp, Jill Littman e Marek Rozenbaum.

Ben-Asher si è occupato anche della sceneggiatura.

Ramirez ha recitato nella serie American Crime Story nella parte di Gianni Versace ma anche in Gold - La grande truffa e Zero Dark Thirty.