Bond 25: concluse le riprese del film

27/10/2019 |

Il nuovo capitolo della saga di James Bond, dal titolo No Time To Die, è attualmente in fase di produzione ed è stato annunciato che sono ufficialmente terminate le riprese del film. Il tutto è stato annunciato tramite la pagina ufficiale Instagram del film con una foto nella quale possiamo vedere il regista Cary Joji Fukunaga e il protagonista Daniel Craig. Ad accompagnare l'immagine la dicitura che recita anche "Ci vediamo nelle sale ad Aprile 2020".



All'interno della pellicola recitano anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes e Rami Malek.



No Time To Die vedrà il nostro protagonista in vacanza in Giamaica quando il suo ex collega della CIA e vecchio amico Felix Leiter chiederà il suo aiuto nel tentativo di ritrovare uno scienziato rapito. Dietro al rapimento ci sarebbe un misterioso criminale che possiede una pericolosissima e distruttiva nuova tecnologia.



Barbara Broccoli e Michael J. Wilson sono i produttori.