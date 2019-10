The Trial Of The Chicago 7 di Aaron Sorkin uscirà ad ottobre 2020: Michael Keaton nel cast

News





27/10/2019 |

Sarà ottobre 2020 il periodo in cui arriverà nelle sale cinematografiche americane The Trial Of The Chicago 7, la nuova pellicola di Aaron Sorkin. Il film debutterà in anteprima il 25 settembre ma solo in alcune sale statunitensi.

Al momento il film è in produzione con le riprese che avranno luogo nella città di Chicago e nel New Jersey.

Inoltre, parlando del cast, è stato svelato che ritroveremo al suo interno anche Michael Keaton che reciterà con William Hurt e J.C. MacKenzie. All'interno di The Trial Of The Chicago 7 recitano anche Frank Langella, Mark Rylance, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Alex Sharp, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II e Kelvin Harrison Jr..

Il film si basa sul famigerato processo del 1969 di sette uomini accusati dal governo federale di cospirazione e incitamento alla rivolta, un risultato delle proteste della controcultura a Chicago alla convenzione nazionale democratica 1968.