Box Office Italia: Maleficent - Signora del Male sempre al comando

28/10/2019 |

Dopo due settimane è ancora Maleficent - Signora del Male di Joachim Rønning a mantenere ben salda la testa della classifica box office italiana. Il film con protagonista Angelina Jolie ha incassato 2.448.371 euro, riuscendo a mantenere distante Joker di Todd Phillips, sempre al secondo posto dopo aver incassato 2.019.111 euro. Dal terzo al sesto posto, invece, troviamo quattro new entry. Il podio è completato da Downton Abbey di Michael Engler che ha incassato all'esordio 1.165.472 euro. In quarta posizione trova spazio Tutto il mio Folle Amore di Gabriele Muccino (763.185 euro) mentre in quinta e in sesta posizione spuntano One Piece Stampede - Il Film di Takashi Otsuka (395.163 euro) e Scary Stories To Tell in the Dark di André Øvredal (281.166 euro).