Box Office USA: Joker di nuovo in testa alla classifica

News





28/10/2019 |

A distanza di una settimana dall'impatto positivo di Maleficent - Signora del Male di Joachim Rønning, Joker di Todd Phillips è tornato in prima posizione. Cambio di vetta dunque all'interno della classifica box office americana con il film con Joaquin Phoenix che ha ripreso il primo posto con un incasso pari a 18.900.000 dollari. E' scivolata in seconda posizione la pellicola con Angelina Jolie, il cui incasso è stato pari a 18.537.000 dollari. Cambio di posizione anche per Zombieland - Doppio Colpo di Ruben Fleischer e La Famiglia Addams di Conrad Vernon e Greg Tiernan, con il primo che è tornato al quarto posto (11.600.000 dollari) e il secondo che è risalito in terza posizione (11.705.007 dollari). Countdown di Justin Dec (9.009.000 dollari) e Black and Blue di Deon Taylor (8.325.000 dollari) hanno chiuso la classifica al quinto e al sesto posto.