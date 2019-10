Lutto nel mondo del cinema: è scomparso il produttore Robert Evans

News





29/10/2019

Uno dei produttori cinematografici più famosi di Hollywood, Robert Evans, è scomparso all'età di 89 anni. Nato a New York nel 1930, Evans ha prodotto diverse pellicole di successo internazionale, riuscendo a ricevere anche una candidatura al Premio Oscar nel 1975 per il film Chinatown. Nel 1972 ha prodotto il suo primo film, Il Padrino e la stessa cosa ha fatto per la seconda parte di questa indimenticabile trilogia. Tra gli altri film prodotti ricordiamo Il Maratoneta, Il Grande inganno, Il Santo e Come Farsi Lasciare in 10 Giorni.

Fondamentale fu il lavoro svolto all'interno della Paramount Pictures, come capo della produzione. Durante quel periodo Evans riuscì a dare un grande contributo producendo pellicole come Rosemary's Baby e The Italian Job.

Evans ebbe anche un passato da attore anche se non di grande successo.