The Grudge: rilasciato il trailer italiano

30/10/2019 |

Dopo avervi mostrato il trailer in lingua originale di The Grudge, la Sony Pictures ha rilasciato la versione italiana della clip di presentazione del remake tutto americano del famoso film Ju-On: The Grudge del regista Takashi Shimizu. La regia di questo nuovo film è di Nicolas Pesce che ha già curato nella sua carriera due horror movie: Piercing e The Eyes of My Mother.



Basato sulla sceneggiatura originale di Shimizu, la stessa è stata adattata dallo stesso Pesce da una storia di Jeff Buhler.



Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye e Jacki Weaver sono gli attori che fanno parte del cast.



The Grudge è prodotto da Sam Raimi, Rob Tapert e Taka Ichise. I produttori esecutivi sono Nathan Kahane, Erin Westerman, Brady Fujikawa, Andrew Pfeffer, Roy Lee, Doug Davison, John Powers Middleton e Schuyler Weiss.



Nelle sale americane The Grudge uscirà il 3 novembre mentre in Italia arriverà a febbraio 2020.