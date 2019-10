La Famiglia Addams: online la scena Che cos'hai in testa?

News





31/10/2019 |

Oggi è il giorno del debutto nelle sale di La Famiglia Addams, la pellicola animata dei registi Conrad Vernon e Greg Tiernan. Il film, che ha fatto il suo debutto ufficiale nelle sale americane l'11 ottobre, vede nel suo cast internazionale Oscar Isaac (Gomez), Charlize Theron (Morticia), Chloë Grace Moretz (Mercoledì), Finn Wolfhard (Pugsley), Nick Kroll (Zio Fester) prestare la voce ai vari personaggi.



La Eagle Pictures ha rilasciato una scena dal titolo Che cos'hai in testa?.



Matt Lieberman ha curato la sceneggiatura del film.



Il cast di doppiatori italiano comprende Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli presteranno la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley mentre Zio Fester sarà Raoul Bova! Ma la vera novità è Loredana Bertè che per al prima volta presterà la sua inconfondibile voce a a un personaggio cinematografico, interpretando la Nonna Addams!



Sinossi di La Famiglia Addams:

La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi "consumata dal desiderio dell'assoluta perfezione color pastello della vita suburbana". Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un'importante riunione di famiglia.