Downton Abbey: online la clip Io non sono un maggiordomo

News





31/10/2019 |

Lo scorso 24 ottobre è uscito nelle sale italiane Downton Abbey, la pellicola diretta da Michael Engler. Il film, tratto dalla famosa serie tv, vede recitare al suo interno Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Joanne Froggatt, Penelope Wilton, Laura Carmichael, Hugh Bonneville, Robert James-Collier e Sophie McShera.



Gareth Neame, Liz Trubridge, Julian Fellowes sono i produttori dell'adattamento cinematografico.



Qui sotto trovate la scena Io non sono un maggiordomo.



Sinossi di Downton Abbey:

La serie televisiva Downton Abbey racconta la vita della famiglia Crawley e del personale al loro servizio dall’inzio del XX secolo. La serie è ambientata nel suggestivo contesto della loro casa in stile edoardiano situata nella campagna inglese. Nel corso delle sei stagioni la serie ha ottenuto 3 Golden Globes, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, che hanno fatto di Downton Abbey il programma televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Downton Abbey ha inoltre ottenuto un Premio Speciale ai BAFTA e il Record nel Guinness dei Primati per la serie TV con il miglior voto della critica. Il film di Downton Abbey comprenderà il cast principale originale.