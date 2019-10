Jumanji: The Next Level: in rete il nuovo trailer italiano

News





31/10/2019 |

Il giorno di Natale farà il suo debutto nelle sale italiane Jumanji: The Next Level, il secondo capitolo della nuova saga di Jumanji. All'interno di questo nuovo episodio recitano ancora una volta Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan affiancati dalle new entry Nick Jonas, Danny DeVito e Danny Glover.



La regia è affidata ancora una volta a Jake Kasdan con Jeff Pinkner e Scott Rosenberg che si sono occupati di scrivere la sceneggiatura.



Jumanji - Benvenuti nella giungla, uscito al cinema nel 2017, ha incassato 962 milioni di dollari in tutto il mondo.



Sinossi di Jumanji: The Next Level:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.