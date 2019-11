Peyton Reed dirigerà anche il terzo capitolo di Ant-Man

News





02/11/2019 |

La saga di Ant-Man, interamente basata sul famoso fumetto Marvel, proseguirà con il terzo capitolo. Il cinecomic sarà diretto ancora una volta da Peyton Reed che ha già portato nelle sale il primo ed il secondo capitolo.

Il progetto prevede il ritorno di Paul Rudd nei panni del protagonista e di Evangeline Lilly e Michael Douglas.

Al momento i dettagli riguardanti la trama non sono stati rilasciati.

Prodotto da Kevin Feige, Ant-Man 3 dovrebbe entrare in produzione entro la fine del 2020 per un rilascio nelle sale previsto per il 2022.