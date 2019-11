Dwayne Johnson produrrà e reciterà nel film dedicato alla star UFC Mark Kerr

News





02/11/2019 |

Dwayne Johnson ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. La star di Hollywood sarà infatti il protagonista all'interno del biopic dedicato alla storia di Mark Kerr, MMA fighter e campione UFC. Johnson si occuperà anche di produrre la pellicola attraverso la sua Seven Bucks Productions con Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn.

Il progetto è già in fase di sviluppo.

L'annuncio riguardante il film è stato fatto dallo stesso Johnson, presente lo scorso venerdì al Madison Square Garden di New York per la presentazione del main event di UFC 244 Nate Diaz vs. Jorge Masvidal. Non è stato annunciato il nome del regista che dirigerà la pellicola.

Johnson ha recentemente recitato all'interno di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, spin-off dedicato al popolare franchise.