Prisoner 760: Jodie Foster, Shailene Woodley e Tahar Rahim reciteranno nel film

02/11/2019 |

Novità in vista per quanto riguarda il cast di Prisoner 760, pellicola che vede protagonista Benedict Cumberbatch. Al suo interno, infatti, ritroveremo anche le new entry Jodie Foster, Shailene Woodley e Tahar Rahim.

Prisoner 760 sarà diretto da Kevin Macdonald.

Il film, basato su Guantánamo Diary, memorie di Mohamedou Ould Slahi, racconta la storia vera di quest'uomo e della sua storia per la sopravvivenza. Catturato dal governo americano, Ould Slahi è stato costretto al carcere per la bellezza di 14 anni senza possibilità di difendersi. Quando l'avvocato Nancy Hollander e la sua assistente Teri Duncan decideranno di difenderlo, grazie anche all'ausilio del procuratore militare Lt. Stuart Couch, scopriranno l'esistenza di una vera e propria cospirazione.

La sceneggiatura è stata scritta da Michael Bronner.