The Plane: Gerard Butler sarà il protagonista di questo action-thriller

02/11/2019 |

Gerard Butler sarà il protagonista di The Plane, action-thriller movie che sarà prodotto dalla Di Bonaventura Pictures e MadRiver Pictures.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Charles Cumming e J.P. Davis, dal libro scritto dallo stesso Cumming,

The Plane racconta la storia di un pilota di aerei, Ray Torrance, che si ritroverà, a seguito di una tempesta, a dover salvare tutti i passeggeri presenti all'interno del velivolo. Ritrovatosi in una zona di guerra verrà catturato da alcuni terroristi. A Torrance il compito di provare a salvare i suoi passeggeri in attesa dell'intervento dei militari.

Butler ha recitato recentemente in Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, film uscito in Italia lo scorso agosto.