Box Office Italia: La Famiglia Addams in prima posizione

News





04/11/2019 |

Fine settimana cinematografico pieno di nuove pellicole quello vissuto dal nostro Paese. Nei giorni della festa di Halloween hanno debuttato in prima e in seconda posizione La Famiglia Addams di Conrad Vernon e Greg Tiernan e Il Giorno più Bello del Mondo di Alessandro Siani che hanno incassato 3.543.887 euro e 2.925.239 euro. E' scivolato al terzo posto invece, dopo due settimane passate in vetta, Maleficent - Signora del Male di Joachim Rønning che ha portato via 2.219.818 euro mentre al quarto posto, sceso dal secondo, troviamo Joker di Todd Phillips (2.209.379 euro). Chiudiamo con la quinta e la sesta posizione dove hanno fatto capolino L'Uomo del Labirinto di Donato Carrisi (1.196.790 euro) e Doctor Sleep di Mike Flanagan (1.118.764 euro).