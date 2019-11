Charlie's Angels: online la featurette Stronger Together

News





04/11/2019 |

Tramite la Sony Pictures ecco a voi una featurette internazionale di Charlie's Angels, adattamento della serie tv creata negli anni settanta da Aaron Spelling e Leonard Goldberg. Il reboot cinematografico è diretto da Elizabeth Banks che ritroveremo anche all'interno del cast assieme a Naomi Scott, Luis Gerardo Méndez, Kristen Stewart, Jonathan Tucker, Sam Claflin, Djimon Hounsou, Patrick Stewart ed Ella Balinska.



La Banks ha curato la sceneggiatura con David Auburn.



Il trailer ci informa che il film uscirà nelle sale italiane dal 9 gennaio mentre la sua colonna sonora sarà disponibile già dal mese di novembre.



Sinossi di Charlie's Angels:

Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di ‘Angeli’, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli ‘Angeli’ entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti.