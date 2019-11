Joaquin Phoenix apre le porte al sequel di Joker

News





04/11/2019 |

Il grande successo ottenuto da Joker, pellicola del regista Todd Phillips con protagonista il Premio Oscar Joaquin Phoenix, ha fatto sorgere a tutti gli appassionati la più classica delle domande: la pellicola avrà un sequel? La risposta, al momento, non è stata ancora data da parte della produzione ma come sappiamo, ad Hollywood, nessuna porta è mai veramente chiusa.

Sull'argomento, in un'intervista rilasciata al Los Angeles Times, è tornato anche lo stesso Phoenix che, a suo modo, non ha escluso la possibilità della nascita di un sequel: "Prima del rilascio nelle sale di Joker, con il regista abbiamo parlato di un possibile sequel. Gli ho detto, sotto forma di battuta ma non troppo, che c'era veramente tanto da esplorare e che il personaggio in questione poteva essere inserito in qualsiasi altro film. E cosi ho fatto diverse foto e successivamente abbiamo photoshoppato Joker in dieci classic movies come Rosemary’s Baby e Toro Scatenato. Todd ha riso".

Phoenix ha poi aggiunto che lui non farebbe mai un film solo perché il primo ha avuto successo.