Andrea Riseborough sarà la star del thriller sovrannaturale Geechee

05/11/2019 |

Andrea Riseborough sarà la protagonista del thriller sovrannaturale Geechee, sviluppato dalla AGC Studios di Stuart Ford che si occuperà finanziarlo e produrlo.

La pellicola segnerà il debutto del regista-sceneggiatore Dubois Ashong con la produzione che partirà nei primi mesi del 2020.

La storia racconterà di una scienziata che lascerà con suo figlio New York per trasferirsi in un'isola remota al largo della costa atlantica. In questo nuovo luogo si innamorerà di tutto ciò che la circonda e degli abitanti, discendenti di un antico gruppo di schiavi africani. Allo stesso tempo però le anime dei defunti del luogo inizieranno a tormentarla.

La Riseborough ha recitato recentemente nel remake di The Grudge.