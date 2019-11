Martin Scorsese parla di Joker: Ho pensato di dirigerlo ma il tempo non è stato dalla mia parte

News





05/11/2019

In una lunga intervista rilasciata alla BBC, Martin Scorsese ha raccontato di aver preso in considerazione la possibilità di dirigere Joker, il film di Todd Phillips campione d'incassi uscito di recente nelle sale.



Il regista ha spiegato di aver "pensato di dirigere il film nel corso di questi ultimi quattro anni. Ma ho capito di non avere il tempo necessario. Todd mi ha detto "Marty questo è tuo' e io ho risposto 'Non so se voglio farlo'. Questo per ragioni personali, non volevo essere coinvolto ma conoscevo lo script molto bene".



Scorsese ha poi aggiunto che la performance di Joaquin Phoenix ha aiutato il film a diventare "un'opera notevole" ma ha aggiunto: "Qual è il prossimo passaggio? Il personaggio si sviluppa nel personaggio di un fumetto. Questo non vuol dire che sia malvagio ma potrebbe non essere per me".