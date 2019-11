King of the Jungle: Zac Efron sarà il protagonista del film

News





05/11/2019 |

Nuovo ruolo per Zac Efron: l'attore reciterà all'interno di King of the Jungle dove interpreterà un investigatore del Wired Magazine, Ari Furman, che rintraccia John McAfee all'interno del suo complesso all'interno della giungla in Belize.

Glenn Ficarra e John Requa sono a bordo del progetto per dirigerlo da una sceneggiatura scritta da Scott Alexander e Larry Karaszewski. Al momento, invece, non è stato ancora annunciato il nome dell'attore che indosserà i panni di McAfee.

Le riprese del film partiranno nei primi mesi del 2020.

King of The Jungle è basato su John McAfee’s Last Stand, libro che racconta la storia del programmatore britannico, creatore del famoso software anti-virus.