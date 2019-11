Alexandra Shipp, Vanessa Hudgens e Robin de Jesus reciteranno in Tick, Tick Boom!

News





05/11/2019 |

Arrivano novità per quanto riguarda il cast di Tick, Tick… Boom!, la pellicola Netflix che segna il debutto dietro la macchina da presa di Lin-Manuel Miranda. Nel film reciteranno anche Alexandra Shipp, Vanessa Hudgens e Robin de Jesus. Il duo affiancherà Andrew Garfield, scritturato per essere il protagonista all'interno di questo film la cui sceneggiatura è stata scritta da Steven Levenson. L'opera racconterà la storia del compositore e drammaturgo statunitense Jonathan Larson, scomparso nel 1996.



Brian Grazer, Ron Howard e Julie Oh della Imagine Entertainment sono i produttori con Miranda. Julie Larson e Levenson sono i produttori esecutivi.



Tick, Tick … Boom!, ambientato negli anni '90, racconta la storia di un aspirante compositore intento a scrivere la sua opera dal titolo Superbia. In essa ripone tutte le sue speranze, il sogno che possa diventare il prossimo grande musical americano. E alla soglia dei 30 anni si ritroverà a fare i conti con l'evoluzione della sua vita.



La Shipp interpreterà la parte della fidanzata di Larson.