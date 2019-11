Playing With Fire: online un divertente dietro le quinte del film

News





06/11/2019 |

Grazie alla Paramount Pictures siamo lieti di mostrarvi una clip di Playing With Fire, la commedia del regista Andy Fickman, contenente un divertente dietro le quinte. Scritta da Dan Ewen e Matt Lieberman la storia racconta di una squadra di vigili del fuoco che sarà chiamata a salvare tre piccoli fratelli da un incendio. Impossibilitati nel rintracciare i genitori dei ragazzi, i pompieri in questione si trasformeranno in veri e propri babysitter e ovviamente ne accadranno di tutti i colori.



John Cena è il protagonista della pellicola affiancato da Keegan-Michael Key, John Leguizamo e Tyler Mane. Nel cast troviamo anche Brianna Hildebrand, Christian Convery e Finley Rose Slater.



L'uscita negli USA è prevista per il prossimo 8 novembre.