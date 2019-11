Channing Tatum sarà il protagonista di Dog. La star sarà anche co-regista

News





07/11/2019 |

Channing Tatum sarà co-regista, produttore, sceneggiatore e protagonista della commedia tutta road-trip dal titolo Dog. Il film vedrà al centro un ex Ranger dell'esercito, in compagnia del suo pastore belga Lulu, che partirà verso la Costa del Pacifico per il funerale del suo migliore amico.

Tatum farà il suo debutto dietro la macchina da presa con Reid Carolin. Il due dirigerà il film da una sceneggiatura che entrambi hanno scritto con Brett Rodriguez.

Dog sarà prodotto da Tatum, dalla Free Association di Carolin e da Gregory Jacobs.

Le riprese partiranno a cavallo tra la primavera e l'estate.