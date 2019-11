Ben Affleck sarà il protagonista dell'action-thriller Hypnotic

News





07/11/2019 |

Ben Affleck sarà il protagonista di Hypnotic, action-thriller movie del regista Robert Rodriguez. In questo nuovo progetto che lo vedrà coinvolto, Affleck interpreterà un detective che si troverà invischiato in un mistero che coinvolgerà sua figlia ed un segreto programma governativo, il tutto mentre sta investigando su una serie di rapine di lusso.



Solstice Studios e Studio 8 si occuperanno della produzione mentre non sono stati annunciati i nomi degli altri attori che saranno presenti all'interno del cast.

Al momento non è chiaro quando partiranno le riprese, a causa del impegni di Affleck. Il mese giusto dovrebbe essere quello di aprile 2020.

Ben Affleck, che ha recentemente recitato nella parte di Batman in Justice League, è impegnato attualmente con le riprese di Deep Water.