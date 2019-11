Pupazzi alla Riscossa  Ugly Dolls: online la clip Istituto di Perfezione

News





08/11/2019 |

La Lucky Red ha rilasciato in rete una clip in italiano di Pupazzi alla Riscossa, film animato diretto da Kelly Asbury. La pellicola, prodotta da Jane Hartwell, Robert Rodriguez ed Oren Aviv, vede prestare la voce nella versione italiana Federica Carta, Diletta Leotta, SHADE, Achille Lauro e Elio.



La sceneggiatura è stata scritta da Alison Peck.



L'uscita è prevista per il 14 novembre.



Sinossi di Pupazzi alla Riscossa – Ugly Dolls:

Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vivere una grande avventura. In un mondo fantasioso e ricco di colori uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati, dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell’Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa?