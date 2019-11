Motherless Brooklyn  I Segreti di una città: ecco il nuovo spot italiano!

News





08/11/2019 |

E' stato rilasciato dalla Warner Bros. Pictures uno spot italiano di Motherless Brooklyn – I Segreti di una città, pellicola scritta, diretta ed interpretata da Edward Norton che ha portato sul grande schermo il romanzo di Jonathan Lethem Motherless Brooklyn.



Il cast del film è eccezionale e vede al suo interno Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Cherry Jones, Michael Kenneth Williams, Leslie Mann, Ethan Suplee, Dallas Roberts, Josh Pais, Robert Ray Wisdom, Fisher Stevens, al fianco di Alec Baldwin e Willem Dafoe.



La colonna sonora è di Daniel Pemberton.



Motherless Brooklyn – I Segreti di una città è uscito il 7 novembre in Italia.



Sinossi di Motherless Brooklyn – I Segreti di una città:

"Motherless Brooklyn – I Segreti di una città" segue le vicende di Lionel Essrog (Norton), un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l'omicidio del suo mentore ed unico amico, Frank Minna (Bruce Willis). Armato solo di pochi indizi e della sua mentalità ossessiva, Lionel svela lentamente dei segreti gelosamente custoditi che tengono in equilibrio il destino dell'intera città. In un mistero che lo porta dai jazz club grondanti di gin di Harlem ai bassifondi di Brooklyn e, infine, ai salotti dorati dei potenti mediatori di New York, Lionel si scontra con i teppisti, la corruzione e l'uomo più pericoloso della città, per onorare il suo amico e salvare la donna che potrebbe essere la sua stessa salvezza.