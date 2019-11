L'Uomo Invisibile: rilasciato il primo trailer italiano

News





08/11/2019 |

La Universal Pictures ha distribuito in rete il primo trailer italiano di L'Uomo Invisibile, remake firmato Universal, Goalpost Pictures e Blumhouse Pictures. Regista e sceneggiatore del film è Leigh Whannell, già papà di Insidious 3 - L'inizio, che ha lavorato sul famoso romanzo di H.G. Wells.

All'interno della pellicola troviamo la protagonista Elisabeth Moss affiancata da Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid e Amali Golden.

Il film arriverà in Italia a marzo.



Sinossi di L'Uomo Invisibile:

Ciò che non riesci a vedere può farti del male. La vincitrice dell'Emmy Elisabeth Moss (Noi; The Handmaid's Tale di Hulu) è la protagonista di una terrificante storia in chiave moderna sull'ossessione, ispirata ad uno dei mostri più popolari della Universal. Intrappolata in una relazione violenta e manipolatrice con un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass (Moss) scappa nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce, con l'aiuto di sua sorella (Harriet Dyer, Straight Tutta Compton) e della figlia adolescente di quest'ultimo (Storm Reid, Euphoria della HBO). Ma quando il violento ex di Cecilia (Oliver Jackson-Cohen, Hill House di Netflix) si suicida e le lascia in eredità una parte cospicua della sua vasta fortuna, Cecilia inizia a vacillare, nel suo disperato tentativo di dimostrare di essere braccata da qualcuno che nessuno può vedere.