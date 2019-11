Pupazzi alla Riscossa  Ugly Dolls: online la scena Addestramento

News





09/11/2019 |

E' in rete, tramite la Lucky Red, un'altra clip in italiano di Pupazzi alla Riscossa – Ugly Dolls, film animato diretto da Kelly Asbury. La pellicola, prodotta da Jane Hartwell, Robert Rodriguez ed Oren Aviv, vede nel cast italiano Federica Carta, Diletta Leotta, SHADE, Achille Lauro e Elio.



La sceneggiatura è stata scritta da Alison Peck.



L'uscita è prevista per il 14 novembre.



Sinossi di Pupazzi alla Riscossa – Ugly Dolls:

Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vivere una grande avventura. In un mondo fantasioso e ricco di colori uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati, dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell’Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa?