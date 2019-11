Le Ragazze di Wall Street  Business is business: ecco la clip Più sexy con Cardi B

News





09/11/2019 |

Lo scorso 7 novembre è uscito nei cinema, grazie alla Lucky Red, Le Ragazze di Wall Street – Business is business, pellicola scritta e diretta da Lorene Scafaria e con protagonista Jennifer Lopez.



Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Cardi B e Lizzo sono le altre attrici che recitano all'interno di questo film tratto da un articolo di Jessica Pressler.



Oggi vi mostriamo una clip dal titolo Più’ sexy con Cardi B.

Sinossi di Le Ragazze di Wall Street – Business is business:

Dopo il successo di Ricomincio da me, Jennifer Lopez torna sul grande schermo affiancata da un cast d’eccezione tutto al femminile. Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart sono un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York che, guidate da Jennifer Lopez, uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street.Il film, basato su un'incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale, è un avvincente mix di umorismo, spettacolo e crime.