Box Office Italia: Le Ragazze di Wall Street - Business I$ Business al comando

11/11/2019 |

Debutto positivo nelle sale cinematografiche italiane per Le Ragazze di Wall Street - Business I$ Business di Lorene Scafaria. Il film con protagonista Jennifer Lopez ha preso subito il comando della classifica con un incasso pari a 1.562.834 euro. Stabile al secondo posto Il Giorno più Bello del Mondo di Alessandro Siani che ha incassato 1.278.948 euro mentre è scivolato dal primo al terzo posto La Famiglia Addams di Conrad Vernon e Greg Tiernan che ha portato via 1.150.218 euro. Ha perso quota arrivando al quarto posto Joker di Todd Phillips (741.646 euro) con Maleficent - Signora del Male di Joachim Rønning finito dal terzo al quinto posto (692.702 euro). In sesta posizione, infine, ha esordito Gli Uomini d'oro di Vincenzo Alfieri (428.138 euro).