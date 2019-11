Box Office USA: Midway prende la vetta

News





11/11/2019 |

Week-end cinematografico americano pieno di novità. A dimostrarlo è la classifica box office che vede al primo posto Midway di Roland Emmerich che ha esordito con un incasso pari a 17.500.000 dollari. Al secondo posto ecco un'altra new entry: il tanto atteso Doctor Sleep di Mike Flanagan che ha incassato 14.100.000 dollari. Parlando di film debuttanti, in terza e in quarta posizione spuntano Playing With Fire di Andy Fickman (12.800.000 dollari) e Last Christsman di Paul Feig (11.600.000 dollari). Chiude la classifica box office in sesta posizione Terminator - Destino Oscuro di Tim Miller: il nuovo capitolo della saga ha incassato 10.800.000 dollari.