Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle: il nuovo trailer italiano del film Disney!

12/11/2019 |

Ci stiamo avvicinando sempre di più al 27 novembre, giorno in cui uscirà nelle sale Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle. La pellicola è diretta dai registi Jennifer Lee e Chris Buck ed ha un cast internazionale che comprende Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad. Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez sono i compositori delle musiche.



Elsa, Anna ed Olaf saranno i protagonisti di una nuova avventura che li spingerà all'interno della foresta con la speranza di scoprire un vecchio mistero che aleggia sul loro regno.



Nella versione italiana del film Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis torneranno a prestare le proprie voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.



Tramite la Disney qui sotto trovate il nuovo trailer italiano.



Sinossi di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle:



In Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle Elsa percepisce una voce che proviene da lontano e, nonostante cerchi di ignorarla, il richiamo è troppo forte e diventa irresistibile.

Nel corso della canzone originale “Into the unknown”/“Nell’ignoto” Elsa scopre di doversi allontanare da casa per scoprire una verità nascosta sul suo passato. Le risposte che cerca, però, metteranno in pericolo il suo regno e, se in passato Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo grandi per essere accettati dal mondo, ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo...