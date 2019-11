Cutman: Frank Grillo e Maggie Q saranno i protagonisti

News





12/11/2019 |

Frank Grillo e Maggie Q saranno i protagonisti di Cutman, thriller drammatico diretto da Michael Mailer e scritto da Tiffany Heath. Grillo ha avuto recentemente una parte anche in Avengers: Endgame mentre Maggie Q è stata da poco annunciata anche per Fantasy Island.



La trama racconta di un pugile che inizierà a lavorare per un gangster locale ma la cui vita cambierà quando incontrerà una giovane ragazza, la cui madre è una eroinomane.

La Michael Mailer Films produrrà il progetto con la Bluegrass Pictures, la Digital Ignition Entertainment e la Tremendous Entertainment.

Non è stato comunicato quando partiranno le riprese.