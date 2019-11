The Tomorrow War: annunciata la data d'uscita del film con Chris Pratt

News





12/11/2019 |

Soltanto ieri vi avevamo raccontato della decisione della produzione di cambiare il nome di Ghost Draft in The Tomorrow War. La pellicola vede protagonista Chris Pratt, chiamato ad indossare i panni di un uomo che viene scelto per affrontare una guerra nella quale il destino dell'umanità può contare sulla sua abilità nel tentativo di correggere gli errori del passato.

Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, J.K. Simmons e Mary Lynn Rajskub sono gli altri attori che ritroviamo all'interno della pellicola.

Chris McKay è il regista ed ha lavorato su una sceneggiatura di Zach Dean.

La Paramount Pictures ha fissato per Natale 2020 l'uscita nelle sale.