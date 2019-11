Babylon: uscirà a Natale 2021 il nuovo film di Damien Chazelle

News





La Paramount Pictures ha ufficialmente annunciato che Babylon uscirà nelle sale a Natale 2021. Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista Premio Oscar Damien Chazelle dopo First Man - Il primo uomo, pellicola uscita nel 2018.

Il 25 dicembre - fa sapere la Paramount - la pellicola arriverà solo in alcune sale, per poi uscire in modo definitivo in tutti i cinema americani dal 7 gennaio.

Brad Pitt ed Emma Stone sono al momento gli attori in trattative per recitare nel film.

I dettagli circa la trama della pellicola non sono stati rivelati. Le uniche informazioni raccontano che il tutto sarà ambientato ad Hollywood negli anni venti durante il passaggio dal genere cinematografico muto a quello parlato. Inoltre verrà inserito nel film un mix di personaggi veri ed inventati simile a quello di C'Era Una Volta ad Hollywood di Quentin Tarantino.