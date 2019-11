Inizierà il prossimo anno la produzione del nuovo film di Paul Thomas Anderson

News





12/11/2019 |

Mancano pochi mesi all'inizio delle riprese del nuovo film di Paul Thomas Anderson. E' stato infatti annunciato che nel 2020 entrerà in produzione dell'ennesimo progetto cinematografico del regista che tornerà per l'occasione a San Fernando Valley in California.

La trama della pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, gira intorno ad uno studente di un liceo che è anche un attore di successo. Il tutto è ambientato negli anni settanta.

Il casting è attualmente in corso.

Altri due film di Anderson sono ambientati negli anni 70: Boogie Nights e Inherent Vice.



L'ultima pellicola diretta da Anderson è stata Il Filo Nascosto, uscita nel 2017 con protagonista Daniel Day-Lewis.