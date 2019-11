Jayme Lawson si unisce al cast di The Batman

News





13/11/2019

New entry nel cast di The Batman, prossima pellicola dedicata all'Uomo Pipistrello. All'interno del film reciterà anche Jayme Lawson, giovane artista emergente. L'attrice - spiega Collider - ha avuto un ruolo di un certo livello ma lo stesso non è stato rivelato dalla produzione.

Matt Reeves sarà il regista di questo nuovo atteso reboot con Robert Pattinson scelto per interpretare Batman. Il cast comprende Paul Dano nella parte di Riddler, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman e Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon. Inoltre Colin Farrell ed Andy Serkis sono in trattative per interpretare il Pinguino ed Alfed.

Reeves ha scritto la sceneggiatura con Mattson Tomlin e produrrà il film con Dylan Clark.

L'uscita è prevista per il 25 giugno 2021.