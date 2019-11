Jonah Hauer-King sarà il Principe Adam nel live-action La Sirenetta

News





13/11/2019 |

La Disney ha trovato il suo Principe Adam per il remake tutto live-action del film La Sirenetta. Ad interpretare il protagonista maschile sarà Jonah Hauer-King, attore che ha recentemente recitato in alcuni episodi della serie tv World on Fire.

La regia del film è affidata a Rob Marshall con Halle Bailey che è stata scelta dalla produzione per recitare nella parte di Ariel. Melissa McCarthy, Javier Bardem e Daveed Diggs si caleranno invece nei ruoli di Ursula, Re Tritone e Sebastian.

David Magee ha scritto la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Lin-Manuel Miranda, Marc Platt e John DeLuca.