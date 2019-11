Shining: in lavorazione un film su Dick Hallorann?

News





13/11/2019 |

E' da pochi giorni uscito nelle sale italiane e americane Doctor Sleep, la pellicola sequel di Shining tratta dall'omonimo libro di Stephen King. Il film non ha debuttato con i fuochi d'artificio al botteghino ma, nonostante questo, la Warner Bros. Pictures sarebbe intenzionata ad ampliare l'universo cinematografico di Shining con un nuovo capitolo dal titolo Hallorann.

Il nome del film, per gli amanti di Shining, dovrebbe risultare familiare. Hallorann è infatti riferito a Dick Hallorann, il cuoco dell'Overlook Hotel che abbiamo imparato a conoscere nel primo film (e nel libro) e che, come Danny, ha il potere della luccicanza. Il personaggio in questione lo ritroviamo anche in Doctor Sleep.



Mike Flanagan, che ha scritto e diretto Doctor Sleep, si occuperà della sceneggiatura e della regia.

Doctor Sleep ha debuttato nelle sale americane lo scorso week-end incassando 14 milioni di dollari.