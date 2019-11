Brendan Gleeson in trattative per recitare in Macbeth

News





13/11/2019 |

Brendan Gleeson è entrato ufficialmente in trattative per recitare all'interno di Macbeth, adattamento cinematografico dell'opera di William Shakespeare. L'attore, nel caso le trattative dovessero andare a buon fine, reciterà accanto al Premio Oscar Denzel Washington e a Frances McDormand. Il ruolo scelto per Gleeson è quello di Re Duncan.

La regia del film è affidata a Joel Coen che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura. Per la prima volta il regista dirigerà un film senza suo fratello Ethan Coen.

La produzione partirà nei primi mesi del prossimo anno.

Scott Rudin si occuperà della produzione.