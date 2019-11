La Dea Fortuna: online un nuovo poster

News





13/11/2019 |

E' stato rilasciato un poster ufficiale di La Dea Fortuna, la nuova opera di Ferzan Ozpetek, regista tornato dietro la macchina da presa due anni dopo Napoli Velata. Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca sono i protagonisti di questo film che debutterà nelle sale a partire dal prossimo 19 dicembre. Gli attori in questione li ritroviamo anche sulla locandina che trovate sotto la sinossi.



Sinossi di La Dea Fortuna:

Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da più di quindici anni.

Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine.

La soluzione sarà un gesto folle.

Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia.