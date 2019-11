Uncharted: Mark Wahlberg reciterà nel film

News





14/11/2019 |

Mark Wahlberg è entrato a far parte del cast di Uncharted, l'adattamento cinematografico del famoso videogioco in lavorazione presso la Sony Pictures. L'attore reciterà accanto a Tom Holland e sarà diretto da Travis Knight. Wahlberg interpreterà Victor Sullivan, ricercatore di tesori, uomo d'affari e mentore del protagonista Nathan Drake (Holland).

La storia di Uncharted, famoso videogioco della consolle Play Station, racconta di Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare. Nei panni del protagonista troveremo Tom Holland.

La sceneggiatura è stata scritta da Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway.

Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione con la Atlas Entertainment insieme a Avi Arad e Ari Arad della Arad Productions e alla Sony's PlayStation Productions.