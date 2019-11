The Batman: Andy Serkis sarà Alfred

News





14/11/2019 |

Arrivano altre conferme per quanto riguarda il cast di The Batman, nuovo adattamento cinematografico dedicato all'Uomo Pipistrello in lavorazione presso la Warner Bros. E' stato annunciato che Andy Serkis reciterà nella pellicola ed interpreterà Alfred, il maggiordomo di casa Wayne.

Il film sarà diretto da Matt Reeves e vedrà Robert Pattinson vestire i panni di Batman, ereditando il personaggio da Ben Affleck.

Il cast comprende Paul Dano nella parte di Riddler, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman e Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon. Inoltre Colin Farrell è in trattative per interpretare il Pinguino. Nella pellicola ritroveremo anche l'esordiente Jayme Lawson.



Reeves ha scritto la sceneggiatura con Mattson Tomlin e produrrà il film con Dylan Clark.



L'uscita è prevista per il 25 giugno 2021.