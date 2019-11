Black Adam: ecco il poster e la data d'uscita

News





15/11/2019 |

Tramite la sua pagina ufficiale Instagram Dwayne Johnson ha pubblicato il primo poster e la data di uscita di Black Adam, lo spin-off di Shazam! interamente incentrato su questo omonimo e straordinario personaggio della DC Comics.



La pellicola sarà diretta da Jaume Collet-Serra ed ha una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel. Nella prima locandina possiamo vedere Johnson nella parte di Black Adam in un'immagine simile al fumetto.

Sulla sua pagina Instagram Johnson ha postato anche un lungo messaggio: Come tutti i bambini ho sempre sognato di essere un supereroe, con superpoteri e con la possibilità di combattere per quello che è giusto e per proteggere le persone. Tutto in me è cambiato quando avevo 10 anni ed ho visto per la prima volta Superman. Lui era l'eroe che volevo essere. Ma, pochi anni dopo nella mia fantasia, ho realizzato che Superman era l'eroe che non sarei mai stato. Io ero troppo ribelle. Troppo insolente. Troppo resistente alle convenzioni e alle autorità. Nonostante le difficoltà, ero ancora un bravo ragazzo dal cuore buono - amavo fare le cose a modo mio. Adesso, anni dopo, da uomo, con lo stesso DNA che avevo da bambino - i miei sogni da supereroe sono diventati realtà. Sono onorato di essermi unito al DCUniverse ed è un vero piacere essere diventato BLACK ADAM. BLACK ADAM ha dei superpoteri simili a quelli di Superman, ma la differenza è che non riga dritto. E' un ribelle, uno che farà sempre ciò che è giusto per la gente ma che lo farà sempre a modo suo. Verità e giustizia nello stile BLACK ADAM. Questo ruolo è diverso rispetto ad ogni altro interpretato nella mia carriera e sono grato perché vivremo questa giornata insieme.





