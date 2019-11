Spongebob - Amici in Fuga: il teaser trailer italiano

News





16/11/2019 |

Tramite la 20th Century Fox ecco a voi il teaser trailer italiano di Spongebob - Amici in Fuga. La clip ci introduce all'interno di questo nuovo capitolo che vede protagonista la simpatica spugna.

La regia è di Tim Hill che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Glenn Berger e Jonathan Aibel.

Nella versione in lingua originale prestano la voce ai personaggi Tom Kenny (Spongebob), Clancy Brown, Awkwafina, Bill Fagerbakke, Lori Alan e Mr. Lawrence.

All'interno della pellicola c'è anche un'apparizione speciale di Keanu Reeves.



L'arrivo nelle sale italiane è previsto per il 2020.

Sinossi di Spongebob - Amici in Fuga:

SpongeBob, il suo migliore amico Patrick e il resto della gang di Bikini Bottom tornano sul grande schermo in SpongeBob – Amici In Fuga. Dopo che la sua lumaca di mare domestica Gary viene rapita, lui e Patrick si imbarcheranno in un’epica avventura per riportare Gary a casa. Mentre affrontano i momenti piacevoli e pericolosi di questa esilarante missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici proveranno che non c’è nulla di più potente di una vera amicizia.