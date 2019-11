Box Office Italia: Le Mans '66 - La grande sfida al comando

News





18/11/2019

Cambia ancora la vetta della classifica box office italiana. In testa troviamo Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold, sette giorni dopo l'uscita di Le Ragazze di Wall Street - Business I$ Business di Lorene Scafaria, ora in seconda posizione. Le due pellicole hanno incassato rispettivamente 1.246.126 e 1.154.956 euro. Ha debuttato in terza posizione, invece, Sono Solo Fantasmi, la commedia italiana diretta ed interpretata da Christian De Sica, il cui incasso è stato pari a 812.442 euro. Dalla terza alla quarta posizione è scivolato invece La Famiglia Addams di Conrad Vernon e Greg Tiernan che ha incassato 684.455 euro. Le ultime due posizioni, la quinta e la sesta, sono occupate invece da Il Giorno più Bello del Mondo di Alessandro Siani (629.747 euro) e da Joker di Todd Phillips (476.666 euro).