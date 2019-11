Box Office USA: al primo posto Le Mans '66 - La grande sfida

News





18/11/2019 |

Come in Italia anche negli Stati Uniti Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold ha conquistato al debutto il primo posto della classifica. La pellicola ha incassato 31.037.000 dollari togliendo la vetta a Midway di Roland Emmerich, ora al secondo posto dopo aver portato via 8.750.000 dollari. Ha esordito, invece, in terza posizione Charlie's Angels - Il film di McG che ha messo da parte 8.600.000 dollari mentre ha perso una posizione, scivolando al quarto posto, Playing With Fire di Andy Fickman (8.550.000 dollari). In quinta e in sesta posizione, infine, spuntano Last Christsmas di Paul Feig (6.700.000 dollari) e Doctor Sleep di Mike Flanagan (6.181.000 dollari).