Nicolas Cage interpreterà se stesso in The Unbearable Weight of Massive Talent

18/11/2019 |

La Lionsgate è in trattative per acquistare il film The Unbearable Weight of Massive Talent. La pellicola, che sarà diretta da Tom Gormican da una sceneggiatura da lui scritta con Kevin Etten, vedrà protagonista Nicolas Cage.

Cage interpreterà una versione di se stesso come attore che, bisognoso di denaro e insoddisfatto a livello artistico, si ritroverà ad accettare l'offerta da 1 milione di dollari di un supermilionario messicano per partecipare alla sua festa di compleanno. Quando le cose, però, gireranno per il verso sbagliato, Cage si trasformerà in una delle versioni dei suoi personaggi nel tentativo di fuggire da una situazione pericolosa.

Nicolas Cage ha terminato da poco le riprese di Pig, del regista Michael Sarnoski, e di Jiu Jitsu di Dimitri Logothetis e Robert Hall.