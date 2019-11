Spies in Disguise: online il trailer internazionale

News





18/11/2019 |

E' stato rilasciato dalla 20th Century Fox il primo trailer di Spies in Disguise, progetto basato sul corto animato Pigeon: Impossible e sviluppato dalla Fox Animation, dalla Blue Sky e dalla Chernin Entertainment. La pellicola è stata descritta come una commedia in cui vedremo al centro della scena una strana coppia. Will Smith presterà la voce a Lance Sterling, la spia migliore al mondo il cui compito è quello di salvare la Terra. Tom Holland sarà invece Walter, uno scienziato che non ama socializzare ma che sfrutterà il suo genio per creare armi e trucchi che Lance utilizzerà nelle sue missioni. I due attori sono i protagonisti della pellicola animata.



Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled e Masi Oka sono le altre star che hanno prestato la voce ai vari personaggi.



Nick Bruno e Troy Quane saranno i registi.



Spies in Disguise uscirà a Natale.