Light of My Life: in rete un nuovo spot italiano

19/11/2019 |

Direttamente dal canale ufficiale della Notorious Pictures ecco a voi uno spot italiano di Light of My Life, la pellicola diretta ed interpretata da Casey Affleck. La storia, scritta dallo stesso Affleck, vede un uomo e padre chiamato a proteggere la sua piccola figlia dopo un'epidemia che ha devastato la loro città.



Anna Pniowsky, Elisabeth Moss e Tom Bower sono gli altri attori che fanno parte del cast.



Nelle sale italiane la pellicola arriverà dal 21 novembre.



Sinossi di Light of My Life:

E’ la storia di un padre e di sua figlia Rag di dieci anni, che sono costretti ad una vita nomade dopo essere sopravvissuti a un’epidemia che ha decimato la popolazione mondiale sterminando, quasi totalmente, quella femminile. In questo contesto apocalittico si sviluppa la storia di un padre che cerca di proteggere la figlia dal mondo intero.